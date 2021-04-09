Son dakika: Bakan Kurum: "Kanal İstanbul Türkiye'nin gücüne güç katacak"

Son dakika politika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, HİTAM projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 km uzaklıkta.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, HİTAM projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 km uzaklıkta. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olacak. Türkiye'nin gücüne güç katacak" dedi.

Arnavutköy'de bu yıl başlanacak olan HİTAM projesinin mikro ve küçük işletmelerin orta ölçekli büyüklüğe erişimini sağlayarak OSB'lere geçişini kolaylaştırması ve mobilyacıları, otomotivcileri, inşaat ve otomobil yedek parça üreticilerini bir araya getirerek 3 bin 500 iş yeri ile bir üretim ve ticaret merkezi olması planlanıyor. Yaklaşık 5 yılda tamamlanması öngörülen HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü'nün Türkiye'nin sanayi, ticaret ve büyümesine katkı sağlayarak 35 milyar TL'lik değer yaratması hedefleniyor. Hadımköy'de bin 650 dönüm üzerinde başlatılmaya hazırlanan 'HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü' projesi, bugün Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. HİTAM projesinin bölge ve ülke ekonomisine vereceği katkıları anlatan Kurum, bu projeyle 70 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Kurum, HİTAM projesinin uygulanacağı alanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Kanal İstanbul Projesi ile olan yakınlığını belirterek, her iki projenin de öngörülen sürelerde tamamlanıp "Güçlü Türkiye" olma yolunda sağlam bir adım atılmış olacağını dile getirdi.

"HİTAM, 70 bin kardeşimize istihdam sağlayacak"

HİTAM projesiyle birlikte kurulacak alanlarla kalkınma seferberliğine yeni bir halka ekleneceğini ve on binlerce kişiye iş imkanı sağlanacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün hep birlikte, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan büyük kalkınma seferberliğimize yeni bir halka, yeni bir model proje daha ekliyoruz. HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü'nü büyük bir heyecanla milletimize tanıtıyoruz. HİTAM projemiz; Arnavutköy'de, 1 milyon 650 bin metrekarelik bu alanda kurulacak, ekonomimize yıllık 35 milyar liralık katkı verecek ve 70 bin kardeşimize istihdam sağlayacak. İçerisinde otomotivden, mobilya, yedek parça, inşaat ve yapı malzemelerine kadar çok farklı sektörlerde 3 bin 500 iş yerimiz bulunacak. Bu anlamda dünyanın en büyük satış ve servis merkezi olacak. Hedef, yılda 3 milyon vatandaşımıza hizmet sunmak. Yine tüm iş alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personel burada yetiştirilecek. Burada kurulacak olan eğitim merkezlerinde binlerce kardeşimiz mesleki eğitim alacak. Bunun yanı sıra; 54 dönüm büyüklüğündeki ortak alanda; parklar, meydanlar, yeşil alanlar, okul, cami, Ar-Ge, sağlık, gençlik ve spor merkezleri olacak. Tabii bu yerli ve milli üretim üssü aynı zamanda; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve inşallah yaz aylarında temelini atacağımız Kanal İstanbul'a çok yakın bir noktada kuruluyor. Bu da yerli ve milli ürünlerimizin tüm dünyaya pazarlanmasında çok büyük avantajlar sağlayacak. İnşallah birlikte ürettiğimiz değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyacağız. 2021 yılının en büyük projelerinden biri olan HİTAM Milli Üretim ve Ticaret üssünün temelini, en geç Temmuz ayı içerisinde atacağız" dedi.

"Güçlü şehirler güçlü Türkiye" vurgusu

Güçlü Türkiye olma şehirleşme ve çevre düzenlemelerinin öneminden bahseden Kurum, "Bir olursak iri oluruz, İri olursak diri oluruz, Diri olursak biz oluruz. Ben şu salona baktığımda görüyorum ki; hayalini kurduğumuz büyük Türkiye yakındır. Bölgesinin ve dünyanın lider ülkesi Türkiye için hep birlikte gece gündüz demeden çok çalışacağız. Bu noktada şehirlerimiz, lider ülke Türkiye'nin mihenk taşıdır, dinamosudur. Israrla söylüyor ve her zamankinden daha gür bir sesle diyoruz ki "Güçlü şehirler Güçlü Türkiye". Bugünün dünyası çok büyük değişim ve dönüşümlerin arifesindedir" diye konuştu.

"Tarım ülkesinden orta ve yüksek ölçekli sanayiye"

Murat Kurum, yeni dönemde oluşacak dünya düzeninin merkezinde olmak için çalıştıklarını ve yıllar önce tarım ülkesi olarak anılan Türkiye'nin bugün birçok anlamda gelişerek sanayi ve teknolojisiyle önemli bir konuma geldiğini ifade ederek, "Yine insanlık alemi, birçok küresel sorunla da mücadele ediyor. Bölgesel çatışma ve savaşlar, küresel ticarette yaşanan durgunluk ve iklim krizi gibi meseleler artık insanoğlunu her zamankinden daha fazla tehdit ediyor. Türkiye olarak biz de, hem bu sorunlarla mücadele ediyor, hem de oluşacak yeni dünyanın merkez ülkesi olmak için önümüze çıkan tüm engelleri teker teker bertaraf ederek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yılda siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan şehirciliğe kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptık. Bir zamanlar tarım ülkesi olarak kabul gören ülkemiz, bugün orta ve yüksek ölçekli sanayisiyle, yüksek teknolojisiyle ve dünyanın en başarılı savunma sanayisiyle anılıyor. Türkiye şimdi bu gücüyle yeni hikayeler yazmaya hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, bu yeni hikayenin bir parçası olmak istiyor; bu şuurla ülkemizi, şehirlerimizi, ilçelerimizi ve köylerimizi tüm risklere ve afetlere hazırlıklı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda, kentsel dönüşümden sosyal konuta, ekolojik koridorlardan millet bahçelerine, Sıfır Atık'tan akıllı şehirlere, altyapı ve üstyapı çalışmalarından tarım köy projelerine, tarihi kent merkezlerinden sanayi alanlarının dönüşümüne kadar şehirlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizde, 922 ilçemizde afetlere karşı risk taşıyan tüm binalarımızı yeniliyoruz. Şu anda, sahada yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası tüm hızıyla devam ediyor. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tıpkı sizlerin bugün tanıtımını yaptığımız HİTAM Milli üretim ve Ticaret üssünün kuruluş amacında olduğu gibi; biz de, şehir içinde kalmış tüm sanayi alanlarımızı dönüştürüyoruz. İçerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla şehirlerimizin değerlerine değer katacak sanayi bölgeleri inşa ediyoruz. "Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye" hedefiyle bugün; Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda projelendirme ve inşaat aşamasında olan 26 sanayi alanımızda daha çalışmalarımız devam ediyor. En son Konya'mızda TOKİ Başkanlığımız eliyle 2 milyon 80 bin m2'lik alanda, Konya Yeni Sanayi Sitemizin temelini attık. Orada tam 2 bin 690 sanayi dükkanımız, 134 ticari alan olacak. Konya Sanayi Sitemiz 'de 5 binden fazla vatandaşımız istihdam edilecek. Yine Samsun'umuzda bin 526 dükkan ile 82 ticari birimin yer alacağı İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi'nin çalışmalarını başlattık. Yeni modern sanayi sitemizi 2022 yılı ortasına kadar tamamlayarak, Samsunlu sanayi esnafımızın hizmetine sunacağız. Ben ekonomimize, istihdamımıza, şehirlerimize katkı sağlayacak bu yeni sanayi sitelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Kanal İstanbul Türkiye'nin gücüne güç katacak"

Yaz aylarında temellerinin atılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle çevrede yapılacak çalışmaları anlatan Murat Kurum, "HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 km uzaklıkta. İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız. Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik olarak çok önemli bir konuma sahip. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarımız, Karadeniz ülkeleri ve Rusya'nın soğuk ve geniş ovalarından, güneyin sıcak ve engin okyanuslarına açılan koridorun tek çıkış kapısıdır. Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına su yoluyla bağlayan tek ticaret güzergahıdır. Yine bugün Türkiye, ulaşımda Demir İpek Yolu'nun en kritik ülkesidir. Bu özelliklerin yanına bir de Kanal İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım açısından tarihi değiştireceğiz. Biz "Kanal İstanbul'u yapacağız" dedik. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır. Akıllı şehir olduğu kadar, yatay mimariye, doğal dokuya ve mahalle kültürümüze uygun bir şehir olacak. Kanalın iki yakasında toplam 500 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir kuruyoruz. Toplam alanın yüzde 52'sini yeşil alan ve sosyal donatılara ayırdık. İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, ekolojik bir koridor olacak, millet bahçeleri, geniş parklar; ar-ge merkezleri, üniversiteler, bilişim vadileri, kuluçka merkezleri olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olacak. Türkiye'nin gücüne güç katacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasının ardından, Kurum'a plaket takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı