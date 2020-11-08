Son dakika: Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı Açıklaması
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Son dakika: Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı Açıklaması

08.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:38
Son dakika: Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı Açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 9 günde 81 bin 187 bina ve 460 bin 506 bağımsız bölümde hasar tespiti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 9 günde 81 bin 187 bina ve 460 bin 506 bağımsız bölümde hasar tespiti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Bakan Kurum, "İzmir'de 9 günde 81 bin 187 bina ve 460 bin 506 bağımsız bölümde hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik. Salı günü bitireceğimiz tespit çalışmalarımız için sahada 1316 uzmanımız titizlikle incelemelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıkladığı rakamlara göre, acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık bina sayısı 376 olarak belirlendi. Orta hasarlı bina sayısı 410 olurken, az hasarlı bina sayısı ile 4 bin 132 olarak tespit edildi.

İzmir'de toplam 81 bin 187 binada tespit yapılırken, binalardan 76 bin 269'u hasarsız olarak değerlendirildi.

Bakan Kurum, hasar tespiti yapılan bağımsız bölümlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık 4 bin 481, orta hasarlı 5 bin 920, az hasarlı 47 bin 737, hasarsız 402 bin 368 olmak üzere toplam tespiti yapılan bağımsız bölüm sayısı 460 bin 506."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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