Son dakika: Bakan Kurum: İzmir'deki depremde olumsuz bir durumla karşılaşmadık
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Son dakika: Bakan Kurum: İzmir'deki depremde olumsuz bir durumla karşılaşmadık

01.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:02
Son dakika: Bakan Kurum: İzmir'deki depremde olumsuz bir durumla karşılaşmadık

Son dakika haberi... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de art arda meydana gelen iki depreme ilişkin, "Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de art arda meydana gelen iki depreme ilişkin, "Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.?


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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