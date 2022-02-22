Son dakika: Bakan Kurum: "Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor" - Haberler
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Son dakika: Bakan Kurum: "Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor"

AA, Anıl Kuru - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde düzenlenen panele katıldı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde düzenlenen panele katıldı.

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Bakan Kurum: "İklim değişiyor. Tereddüt yok. Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor"

Bakan Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) Büyükşehir belediyelerimizi bu yıl itibariyle geçmeyi zorunlu hale getirdik. Süreç içerisinde bütün il ve ilçe belediyelerimiz de sıfır atık sistemine geçmiş olacaklar"

Son dakika: Bakan Kurum: Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor

Son dakika: Bakan Kurum: Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor

Son dakika: Bakan Kurum: Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor

AA / Anıl Kuru - Güncel

Murat Kurum, Selçuklu, Kongre, Güncel, Haberler

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