Son dakika: Bakan Kurum: "Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor"
Bir son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde düzenlenen panele katıldı.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde düzenlenen panele katıldı.
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Bakan Kurum: "İklim değişiyor. Tereddüt yok. Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor"
Bakan Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) Büyükşehir belediyelerimizi bu yıl itibariyle geçmeyi zorunlu hale getirdik. Süreç içerisinde bütün il ve ilçe belediyelerimiz de sıfır atık sistemine geçmiş olacaklar"