Son dakika! Bakan Kurum Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarını inceledi
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Son dakika! Bakan Kurum Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarını inceledi

Son dakika haberine göre Bakan Kurum Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarını inceledi Bakan Kurum: "İstanbul'umuzda 63 riskli alanda 35 bin 606 binayı kentsel dönüşüm kapsamına aldık" Bakan Kurum "Riskli binalardan 61 binin yıkımını gerçekleştirdik" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Esenler'de inşaatı devam...

07.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:51

Bakan Kurum Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarını inceledi

Bakan Kurum: "İstanbul'umuzda 63 riskli alanda 35 bin 606 binayı kentsel dönüşüm kapsamına aldık"

Bakan Kurum "Riskli binalardan 61 binin yıkımını gerçekleştirdik"

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Esenler'de inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanını ziyaret etti. Alanda konuşan Bakan Kurum, " İstanbul'umuzda 63 riskli alanda 35 bin 606 binayı kentsel dönüşüm kapsamına aldık sahada fiilen 116 bin konutumuzun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık bu riskli binalardan 61 binin yıkımını gerçekleştirdik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanını ziyaret etti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da eşlik ettiği Kurum, Güney ve Kuzey Rezerv Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilçedeki vatandaşları riskli binalardan kurtaracak olan 2 bin 500 kentsel dönüşüm konutunu yerinde inceledi. 8 milyon metrekare alanda güneyde 1 milyon 250 bin, kuzeyde 6 milyon 750 bin alanda yapılan inşaatların devam ettiğini belirtti.

"116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz"

Yıl sonunda sonunda güney alandaki hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, "Şu an için tek alanda Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi toplamda 60 bin konutu içeriyor. İşte burada görmüş olduğunuz gibi kaldırımıyla yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla bizim özümüzü kültürümüzü, mimarimizi yansıtacak şekliyle örnek bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçecek. Bu projelerin örneklerini görecek olursak da hakikaten kartpostal niteliğinde bölgeye geldiğinizde hepimizin şehrimize, vatandaşlarımıza armağan edeceğimiz bu proje inşallah tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek. Yeşil alanları, sosyal donatıları, içindeki bisiklet yollarıyla da çok örnek bir proje olacak. Bunun dışında İstanbul'umuzda 63 riskli alanda 35 Bin 606 binayı kentsel dönüşüm kapsamına aldık sahada fiilen 116 bin konutumuzun dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık bu riskli binalardan 61 binin yıkımını gerçekleştirdik" İfadelerini kullandı.

"Amacımız 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hedeflerinin örnek şehircilik olduğunu ifade ederek, "Bizim diğer İlçelerimizde Zeytinburnu, Kadıköy, Üsküdar ve Bağcılar'da devam eden projelerimiz var. Amacımız hedefimiz acil önemli dönüştürülmesi gereken 1 Buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamak. 5 yıl içerisinde bu dönüşümü planlıyoruz yapmış olduğumuz projeler yerinde gönüllü ve hızlı prensibiyle vatandaşlarımızın rızasını almak ve buradaki örnek şehircilikle projelerimizi gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, yerel yönetim ve tüm teşkilatımızla vatandaşımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak bu çalışmalarımızı; vatandaşımıza söz verdiğimiz şekilde tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz"şeklinde konuştu.

Son dakika! Bakan Kurum Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarını inceledi

Kaynak: İHA

Manşet

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