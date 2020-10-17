Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti
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Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti

17.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:38

Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi.

Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti

ERZİNCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Bakan Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret etti.

Erzincan Havalimanında karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret ederek dua etti. Bakan Kurum daha sonra Erzincan İl Afet ve Durum Müdürlüğü'nde il değerlendirme toplantısına katılacak.

Toplantının ardından Erzincan Valiliğini ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından vatandaşları selamlayarak Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde yemek programına katılacak. Kızılay ve Hocabey kentsel dönüşüm alanlarını da ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erzincan programını AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, Erzincan Belediye Başkanlığı ziyareti ve Vasgirt Deresi Rekreasyon alanı incelemesiyle tamamlayacak.

Bakan Kurum, akşam saatlerinde Erzincan'dan ayrılacak.

Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti
Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti
Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti
Bakan Kurum, Erzincan'da Terzibaba Türbesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜRLER

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