Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunuyla ilgili hem kısa vadede hem de uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunuyla ilgili hem kısa vadede hem de uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çeşitli ziyaretler için Konya'ya gelen Kurum, Konya Sanayi Odasındaki toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kurum, gazetecilerin, "Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj ile ilgili ne gibi çalışmalar yürütülüyor?" sorusuna, şu şekilde cevap verdi:

"Müsilajla alakalı şu an bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, bakan yardımcımızla, yine Marmara Belediyeler Birliği ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla şu an Marmara'da meydana gelen müsilaja ilişkin hem kısa vadede hem de uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz."

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 7 bölgede yürütülen çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletle paylaşacaklarını vurgulayan Kurum, pazar günü de müsilaja ilişkin yapılan çalışmaları kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

"Acil bir eylem planı hazırlıyoruz"

Konuya ilişkin acil önlemler alınacağını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Akabinde de uzun vadede yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız. Gerçekten bu noktada ortak akılla ve belediyelerimizin sorumluluklarını yerine getirmesine ilişkin Bakanlığımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, destekleriyle ve takiple, izlemeyle bu sürecin inşallah üstesinden geleceğiz. Acil bir eylem planı hazırlıyoruz. Tabii bu noktada baktığınızda müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması, denizde meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su seviyesinin azalması, sudaki hareketliliğin azalması, üç ana neden olarak gözüküyor. Bilim adamlarımız da bu noktada aynı fikirdeler.

Burada önemli olan kirliliğe sebebiyet veren sanayi tesisleri. Gerek buradaki atık su arıtma tesislerinin sayısının, miktarının, kalitesinin arttırılması, gerekse geleceğe dönük arıtma tesislerinin kalitesini iyileştirmeye yönelik adımlarımız olacak. Bizzat takipçisiyiz. Biz de Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimiz bir süreci yürütüp pazar günü de milletimizle paylaşıyor olacağız. Bu, çevremizi, denizlerimizi, kıyılarımızı ilgilendiren önemli bir meseledir ve biz de acil bir eylem planı çerçevesinde bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat