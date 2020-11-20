Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
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Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

20.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:13
Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok" dedi.

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sonrası Kanal İstanbul projesine ilişkin soruya cevap verdi. Kurum, Kanal İstanbul projesinden vazgeçilip vazgeçilmediği sorusu üzerine, "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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