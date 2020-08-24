Son dakika! Bakan Kurum'dan Giresun'daki selde eşi kaybolan kadına destek Gelen son dakika haberine göre - Bakan Kurum'dan Giresun'daki selde eşi kaybolan kadına destek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşanması üzerine gittiği Giresun'da incelemelerini sürdürüyor.

- Bakan Kurum'dan Giresun'daki selde eşi kaybolan kadına destek

GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşanması üzerine gittiği Giresun'da incelemelerini sürdürüyor. Bakan Kurum, yaptığı incelemeler sırasında Dereli ilçesinde eşi selde kaybolan ve evi hasar gören bir kişi için telefonla ev sahibini arayarak ev kiraladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Giresun Dereli'de selde eşi kaybolan Zeynep ablamızın hasar gören evinden taşınma işlemini derhal başlattık. Kiraladığımız evi kendileri için hazırladık. Tekrar ev sahibi olmaları ve bir an önce kendi evlerine taşınmaları için de hızla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un, paylaşımında yer alan videoda Giresun'da yaptığı incelemelere ve yaşanan selde eşi kaybolan ve evi hasar gören kadının evinin kiralanması ve eksiklerinin giderilmesi için verdiği talimatlar yer aldı.

Kaynak: İHA