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Son dakika: Bakan Kurum'dan çiftçiye müjde

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika: Bakan Kurum'dan çiftçiye müjde

Son dakika habere göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılında, çok daha büyük oranda hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için, çiftçimizin kullanımına açacağız" dedi.

ANTALYA (İHA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılında, çok daha büyük oranda hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için, çiftçimizin kullanımına açacağız" dedi.

Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, "Türk-İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı" kapsamında protokol imzalama töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni bir hedef daha belirledik. Bunu da çiftçimize bir müjde olarak Antalya'mızdan veriyorum. 2022 yılında, çok daha büyük oranda hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için, çiftçimizin kullanımına açacağız" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Antalya, Ekonomi, Haberler

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