Son Dakika: Bakan Kurum'dan '17 Ağustos' mesajı Son dakika haberleri... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Kurum, "Acil dönüştürülmesi gereken konut sayısı ise 1.5 milyondur. Bu anlamda devlet, yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak el ele vermeliyiz, seferber olmalıyız" dedi.

Bakan Kurum, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, millet olarak deprem nedeniyle çok acılar yaşandığını, son 100 yılda büyüklüğü 6'nın üzerinde olan 60'a yakın depremde 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem riski altında olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ve maalesef nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya" dedi.

'5 YILLIK EYLEM PLANINI BELİRLEDİK'Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında 'Bedeli ne olursa olsun' diyerek seferberlik anlayışı içinde başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşın, can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kurum, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz Eylül ayında kamuoyuyla paylaştığımız 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'mızla bakanlığımız öncülüğünde, yerel idareler, ilgili kuruluşlar, özel sektör ve vatandaşlarımızın katılımı ile deprem dönüşümünü hızlandırdık. 81 ilimizden gelen verilerle ülkemizin riskli yapı envanterini ortaya koyduk. Elde ettiğimiz sonuçlarla da kentsel dönüşümün, deprem dönüşümünün 5 yıllık eylem planını belirledik. 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle çalışmalarımıza hız verdik. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde şehirlerimizi riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtarıyoruz. Eskiyen evleri, riskli yapıları yeniliyor; çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz."'ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN KONUT SAYISI İSE 1.5 MİLYON'"Bugün ülkemizde dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6.7 milyondur" diyen Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Acil dönüştürülmesi gereken konut sayısı ise 1.5 milyondur. Bu 1.5 milyon konutun da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 300 bini İstanbul'da olmak üzere dönüşümünü tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Bu anlamda devlet, yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak el ele vermeliyiz, seferber olmalıyız. Biz bundan sonra hiçbir depremde, hiçbir doğal afette vatandaşlarımızın can kaybı yaşamasını, annelerimizin ağlamasını, hiçbir evladımızın öksüz, yetim kalmasını istemiyoruz. Buradan 17 Ağustos'un yıldönümünde vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizlere, belediyelerimize müracaat edip evlerinizin risk tespitlerini yaptırın devlet millet işbirliği ile deprem dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirelim. Bunu çocuklarımız için, yavrularımızın geleceği için bir an önce yaptıralım."

Kaynak: DHA