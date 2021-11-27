Son dakika! Bakan Kurum:  Ankara'yı algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz

ANKARA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Ankara'yı büyüyen, gelişen ve Yeşil Ankara yapmakta kararlıyız. En son Başkent Millet Bahçemizi açtık. 20 günde 2 milyon insan istifade etti. İnşallah bu millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla Ankara'yı CHP zihniyetine; reklam, algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı'nda düzenlenen 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Buradaki törende 'Hıdırlıktepe Sosyal Tesisi ve Rekreasyon Alanı', 'Beypazarı Belediyesi Yeni Hizmet Binası', 'Hayvan Pazarı ve Mezbahane', 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 428 Konut ve 12 İş Yeri', 'Yeni Sanayi Sitesi', 'Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Binası', 'Necmettin Erbakan Kültür Merkezi', 'Meyve Bahçesi', 'Çiçek ve Sebze Serası', 'Beypazarı Hükümet Konağı' ile 'KYK Yurdu ve Gençlik Merkezi'nin temel atma ve açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle, temeli atılan ve açılışı yapılan projeler için kurdele kesti.