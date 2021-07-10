Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un il başkanlığına gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un partililerle görüşmesi ve ziyaretten detaylar Bakan Kurum'un Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılması TRABZON - Çevre...

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un il başkanlığına gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un partililerle görüşmesi ve ziyaretten detaylar

Bakan Kurum'un Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretin ardından Çömlekçi Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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