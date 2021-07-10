Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un il başkanlığına gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un partililerle görüşmesi ve ziyaretten detaylar Bakan Kurum'un Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılması TRABZON - Çevre...