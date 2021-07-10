Son Dakika | Bakan Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un il başkanlığına gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un partililerle görüşmesi ve ziyaretten detaylar Bakan Kurum'un Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılması TRABZON - Çevre...
AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binası
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un il başkanlığına gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un partililerle görüşmesi ve ziyaretten detaylar
Bakan Kurum'un Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretin ardından Çömlekçi Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu