Marmara Denizi'nden toplam 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi
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Marmara Denizi'nden toplam 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nden toplam 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden 8 bin 405 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden 8 bin 405 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğini 21'inci günde de aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"28 Haziran günü topladığımız 473 metreküp müsilajla birlikte 8 bin 405 metreküp müsilajı temizleyerek bertaraf ettik. 28 Haziran itibarıyla illerimizde İstanbul 4 bin 172 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 822 metreküp, Yalova 1840 metreküp müsilajı 500 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak düzenli depolama tesislerine gönderdik."

Kurum, denetim faaliyetlerine ilişkin de bilgi vererek, "Marmara Denizimizde 7/24 sürdürdüğümüz çalışmalarımızda denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 7 bin 293 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 14 milyon 818 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara'mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nden toplam 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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