Son dakika: Bakan Koca: Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor - Haberler
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Son dakika: Bakan Koca: Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor

Son dakika: Bakan Koca: Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron' varyantına bağlı koronavirüs geçiren çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron' varyantına bağlı koronavirüs geçiren çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını belirtti.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.


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