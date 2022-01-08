Son dakika: Bakan Koca: Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor
Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron' varyantına bağlı koronavirüs geçiren çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını belirtti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron' varyantına bağlı koronavirüs geçiren çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını belirtti.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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