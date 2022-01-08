Son dakika: Bakan Koca: Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron' varyantına bağlı koronavirüs geçiren çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını belirtti.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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