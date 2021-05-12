Son dakika! Bakan Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
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Son dakika! Bakan Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Son dakika! Bakan Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir aşamaya geçilerek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin de aşılanacağını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir aşamaya geçilerek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin de aşılanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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