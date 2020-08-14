Son dakika... Bakan Koca: Virüsten kendimizi korumamız zor değil (2)
Son dakika haberine göre 'ZOR OLAN, HASTALIĞA YAKALANDIKTAN SONRA MÜCADELE ETMEK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir.
14.08.2020 19:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:59
'ZOR OLAN, HASTALIĞA YAKALANDIKTAN SONRA MÜCADELE ETMEK'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" dedi.
ANKARA/DHA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA