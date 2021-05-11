Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan