Son dakika: Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı
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Son dakika: Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı

Son dakika: Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2'nci dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.
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