Son dakika... Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür."

Son dakika haberler... Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür.