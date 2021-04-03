Son dakika... Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür.
Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü