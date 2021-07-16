Son Dakika | Bakan Koca: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı

Son dakika haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında toplam doz sayısının 62 milyonun üstüne çıktığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında toplam doz sayısının 62 milyonun üstüne çıktığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" dedi. Koca, ikinci paylaşımında bayram tatiline çıkanlara aşı çağrısında bulunarak, "Memlekete mi gidiyoruz? Gitmeden aile hekimine bir uğrayalım. Hem bayramlaşalım hem aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı