Son dakika: Bakan Koca: "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak."
10.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:55
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.
Bakan Koca: "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen