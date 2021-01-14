Son dakika! Bakan Koca: "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti"
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Son dakika! Bakan Koca: "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti"

14.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:18

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz CoronaVac aşısını olan sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz CoronaVac aşısını olan sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan analizlerin ardından "Acil Kullanım Onayı" verilen ve sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şu an itibarıyla 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanan Bakan Koca, anlık aşı uygulanan sağlık çalışanı sayısının yer aldığı "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" linkini de paylaştı.

Son dakika! Bakan Koca: 'Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti'
Son dakika! Bakan Koca: 'Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti'
Son dakika! Bakan Koca: 'Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti'
Son dakika! Bakan Koca: 'Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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