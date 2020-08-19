Son dakika! Bakan Koca: "Son 1.5 ayın en yüksek vaka sayısına ulaştık" Son dakika haberi... Bakan Koca: "Son 1.5 ayın en yüksek vaka sayısına ulaştık" "Hekimlerimiz "Teletip" sistemiyle evdeki hastalarla bağlantı kuracak" "İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Bakan Koca: "Son 1.5 ayın en yüksek vaka sayısına ulaştık"

"Hekimlerimiz "Teletip" sistemiyle evdeki hastalarla bağlantı kuracak"

"İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Korona virüs tedavisinde kullanılan antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır."

"HES adlı mobil uygulamaya riskli alan özelliği kazandırdık. Bu özellik ay sonuna kadar tüm yurtta uygulamaya geçecek. HES uygulamasındaki riskli alan özelliği, sistemde bulunan karekod ile size bilgi verecek. Gittiğiniz yerde daha önce bir Covid hastası bulunup bulunmadığını görebileceksiniz"

Kaynak: İHA