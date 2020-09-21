Son Dakika | Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini... Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir"

Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü