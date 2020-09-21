Son Dakika | Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini...
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Son Dakika | Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini...

Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir"

Son Dakika | Bakan Koca:
21.09.2020 19:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:54

Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir"

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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