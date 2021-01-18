Son Dakika | Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu (2)
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Son Dakika | Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu (2)

18.01.2021 22:48 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:52
Son Dakika | Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu (2)

Son dakika haberlerine göre 'AŞILAMA PROGRAMININ BİRİNCİ AŞAMANIN İKİNCİ ADIMINA GEÇİLDİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçildiğini belirterek, "Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin...

'AŞILAMA PROGRAMININ BİRİNCİ AŞAMANIN İKİNCİ ADIMINA GEÇİLDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçildiğini belirterek, "Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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