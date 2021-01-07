Son dakika! Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle yaptığı görüşmede, Biontech aşısının Türkiye'ye gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldıklarını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle yaptığı görüşmede, Biontech aşısının Türkiye'ye gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldıklarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı