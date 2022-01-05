Son dakika: Bakan Koca: "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir.

Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5.gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer."

"Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır."

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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