Son dakika! Bakan Koca: "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı"
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Son dakika! Bakan Koca: "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı"

Son dakika! Bakan Koca: 'Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz Covid-19 aşısının yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz Covid-19 aşısının yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu)" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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