Son dakika! Bakan Koca: "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı"

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz Covid-19 aşısının yapıldığını duyurdu.