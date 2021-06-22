Son dakika! Bakan Koca: "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı"
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz Covid-19 aşısının yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz Covid-19 aşısının yapıldığını duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu)" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı