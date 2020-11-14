Son dakika: Bakan Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın (2)
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Son dakika: Bakan Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın (2)

14.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:03
Son dakika: Bakan Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın (2)

Son dakika haberleri... 'MASKENİZDEN TAM YARARLANIN'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskenin doğru kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

'MASKENİZDEN TAM YARARLANIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskenin doğru kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin" dedi.


Son dakika: Bakan Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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