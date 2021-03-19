Son Dakika | Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
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Son Dakika | Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

19.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:15
Son Dakika | Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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