Son dakika! Bakan Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu andı Açıklaması

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü