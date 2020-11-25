Son Dakika | Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."
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Son Dakika | Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."

25.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:40
Son Dakika | Bakan Koca:

Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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