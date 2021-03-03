Son dakika! Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin 7 günlük vaka görülme sıklığının il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğini, risk haritasının da 15 günde bir yayınlanacağını belirterek, "Veriler hafta sonu paylaşılacak, tedbirler 15 gün aralarla hafta...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin 7 günlük vaka görülme sıklığının il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğini, risk haritasının da 15 günde bir yayınlanacağını belirterek, "Veriler hafta sonu paylaşılacak, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir." bilgisini verdi.

Koca, video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilk günkü kararlılık ve gayretle devam ettiklerini belirten Koca, 1 Mart itibarıyla salgının kontrolünde yeni bir aşamaya geçildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı esaslar temelinde, illerin kendi risk seviyelerini dikkate alarak kapsamı değişen tedbirlerle mücadeleye devam edeceğini ifade eden Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gündeminin "kontrollü normalleşme süreci" olduğunu aktardı.

Koca, düşük riskli illerde kısıtlamaların hafifletilmesiyle artacak sosyal hareketliliğin, tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın normal hayata kavuşma yolundaki kontrollü adımları tedbirlerden taviz olarak algılamadığına eminiz. Tedbirlere uymaya devam ederek planlanabilir ve öngörülebilir yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalı"

Virüsün hayatımızdan çıkmadığına ancak çıkacağı günlerin yakın olduğuna işaret eden Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde. Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz. Umutla beklediğimiz günlere, sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır. "

"Tedbiri elden bırakmayalım"

"Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım." vurgusu yapan Koca, illerin risk haritasının bu dönemde çok büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, mücadelenin bu aşamasında "mavi" rengin, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığı temsil etiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım."

"Aşının etkisini hissetmeye başladık"

Fahrettin Koca, kullanılan inaktif aşının Türkiye'de 10 bini aşkın kişi üzerinde yapılan Faz 3 çalışma sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, bu çalışmada PCR ile doğrulanmış Kovid-19 vakaları ile aşının etkililiğinin yüzde 83,5 olarak hesaplandığını, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olarak bulunduğunu aktardı.

Bilim insanlarını gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik eden Koca, "Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, Bilim Kurulunun önerileriyle belirlenen plan dahilinde aşılama süreçlerinin yürütüldüğüne dikkati çekerek, "aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşların aşılanmalarının programlı şekilde devam edeceğini" bildirdi.

"Türkiye'nin aşı stratejisi ve tercihleriyle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasında yer aldığını" vurgulayan Bakan Koca, virüsle mücadelede vatandaşların desteği ve ilgisi sayesinde bu olumlu seyrin el birliğiyle korunacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun