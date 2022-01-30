Son dakika: Bakan Koca: Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Turkovac ile ilgili paylaşım yaptı. Koca, yaptığı paylaşıma "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim Turkovac diye yüksek sesle söyleyin" notunu ekledi.