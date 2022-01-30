Son dakika: Bakan Koca: Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz - Haberler
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Son dakika: Bakan Koca: Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Sağlık
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Son dakika: Bakan Koca: Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz

Son dakika haberler: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Turkovac ile ilgili paylaşım yaptı. Koca, yaptığı paylaşıma "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim Turkovac diye yüksek sesle söyleyin" notunu ekledi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca, TURKOVAC, Twitter, Sağlık, Haber

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