Son Dakika | Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 40, Ankara'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu
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Son Dakika | Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 40, Ankara'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu

08.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:34
Son Dakika | Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 40, Ankara'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu. Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak acil kullanım onayını takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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