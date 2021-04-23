Son dakika: Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşandığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı