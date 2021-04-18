Son dakika... Bakan Koca, illere göre 100 bin nufusta görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bakan Koca, illere göre 100 bin nufusta görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Bakan Koca, illere göre 100 bin nufusta görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Ayrıca Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Ersin Korkut Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Arda Turan Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Koca, illere göre 100 bin nufusta görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 19:55:29. #1.15#

title