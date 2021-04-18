Son dakika... Bakan Koca, illere göre 100 bin nufusta görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Ayrıca Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı