Son dakika! Bakan Koca: "İdil kızımı ve annesinin durumu iyi, ciddi bir semptomları yok"

Bir son dakika haberine göre Bakan Koca: "İdil kızımı ve annesinin durumu iyi, ciddi bir semptomları yok" "Buca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiştim, şu an serviste hasta takibi yapılamamakta.