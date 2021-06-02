Son dakika haberi: Bakan Koca, hastasının saldırısına uğrayan asistan doktoru ziyaret etti
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Son dakika haberi: Bakan Koca, hastasının saldırısına uğrayan asistan doktoru ziyaret etti

Son dakika haberi: Bakan Koca, hastasının saldırısına uğrayan asistan doktoru ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, görevli olduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, görevli olduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i ziyaret etti.

Bakan Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Kendisine yapılan saldırı ile yaralanan meslektaşım Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Durumu her gün iyiye gidiyor. Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu" dedi.Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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