Son dakika... Bakan Koca:  Ekiplerimiz, karla mücadele devam ederken hastalarımıza ulaşmayı başarıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bakan Koca:  Ekiplerimiz, karla mücadele devam ederken hastalarımıza ulaşmayı başarıyor

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Sağlık
 - Güncelleme:
Son dakika... Bakan Koca:  Ekiplerimiz, karla mücadele devam ederken hastalarımıza ulaşmayı başarıyor

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "112 Acil ve UMKE Ekiplerimiz, karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "112 Acil ve UMKE Ekiplerimiz, karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor" dedi.

Bakan Koca, Düzce'de bir sağlık çalışanının karlı yolda hastayı sırtında taşırken çekilmiş fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Koca, paylaştığı fotoğrafa "112 Acil ve UMKE Ekiplerimiz, ülkemizin birçok bölgesinde karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor, evde yapılan ilk müdahalenin ardından birçok hasta gerekiyorsa hastaneye kaldırılıyor. Fotoğraf, Düzce'den" notunu ekledi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fahrettin Koca, 112 Acil, Düzce, Sağlık, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title