Son dakika... Bakan Koca:  Ekiplerimiz, karla mücadele devam ederken hastalarımıza ulaşmayı başarıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "112 Acil ve UMKE Ekiplerimiz, karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor" dedi.

Bakan Koca, Düzce'de bir sağlık çalışanının karlı yolda hastayı sırtında taşırken çekilmiş fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Koca, paylaştığı fotoğrafa "112 Acil ve UMKE Ekiplerimiz, ülkemizin birçok bölgesinde karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor, evde yapılan ilk müdahalenin ardından birçok hasta gerekiyorsa hastaneye kaldırılıyor. Fotoğraf, Düzce'den" notunu ekledi.