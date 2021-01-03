Son dakika: Bakan Koca: "Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir."
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Son dakika: Bakan Koca: "Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir."

03.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:48
Son dakika: Bakan Koca:

Son dakika haberler: Bakan Koca: "Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir.

Bakan Koca: "Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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