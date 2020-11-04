Son Dakika | Bakan Koca'dan tanı konmamış korona virüs taşıyıcılarına karşı uyarı
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Son Dakika | Bakan Koca'dan tanı konmamış korona virüs taşıyıcılarına karşı uyarı

04.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:41
Son Dakika | Bakan Koca'dan tanı konmamış korona virüs taşıyıcılarına karşı uyarı

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğunu belirterek "Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğunu belirterek "Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz." diyerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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