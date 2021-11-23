Son dakika... Bakan Koca'dan Pendik Devlet Hastanesinde doktora saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Son dakika... Bakan Koca'dan Pendik Devlet Hastanesinde doktora saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Son dakika... Bakan Koca'dan Pendik Devlet Hastanesinde doktora saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesinde bir doktorun saldırıya uğramasına ilişkin, "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesinde bir doktorun saldırıya uğramasına ilişkin, "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız."

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AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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