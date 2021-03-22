Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara "maske" uyarısı Açıklaması
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara "maske" uyarısı Açıklaması

22.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:58
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bulaşma riskinin dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürdüğünü belirterek, çalışanları "maskelerini çıkarmamaya" çağırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bulaşma riskinin dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürdüğünü belirterek, çalışanları "maskelerini çıkarmamaya" çağırdı.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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