Son dakika! Bakan Koca'dan maske uyarısı
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Son dakika! Bakan Koca'dan maske uyarısı

08.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:21
Son dakika! Bakan Koca'dan maske uyarısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığını belirterek, maskeyi kuralına göre takmanın, koronavirüsten ve mevsimsel gripten koruduğunu ifade etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığını belirterek, maskeyi kuralına göre takmanın, koronavirüsten ve mevsimsel gripten koruduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" dedi.


Son dakika! Bakan Koca'dan maske uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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