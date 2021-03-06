Son dakika: Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı (2)
06.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:05
Son dakika haberi... Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı (2)'MASKE' UYARISISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dışarıya çıkılırken maske takılması yönünde uyarıda bulundu.
Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı (2)
'MASKE' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dışarıya çıkılırken maske takılması yönünde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım" dedi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı