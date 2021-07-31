Son dakika: Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için "randevu alın" uyarısı Açıklaması
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Son dakika: Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için "randevu alın" uyarısı Açıklaması

Son dakika: Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika: Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için "randevu alın" uyarısı Açıklaması - Haberler
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