Son dakika... Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Covid aşısı olacak

Son dakika haberler: Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Covid aşısı olacakSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hedeflerinin en geç haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamak olduğunu belirterek, "İntranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz.

Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Covid aşısı olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hedeflerinin en geç haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamak olduğunu belirterek, "İntranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. İlk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. Gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Covid aşısı olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Kornavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, bugünkü haftalık toplantıda, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve toplum bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerde artan risk düzeyinin ele alındığını kaydetti. Virüsün halen gücünü korumaya devam ettiğini vurgulayan Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur: Toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır. Bugünlerde öne çıkan bir sorun var. Salgına karşı başarı için ihtiyaç duyduğumuz sabrı, aşı sayesinde toplum bağışıklığı sağlanana kadar gösterip gösteremeyeceğimiz. Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz. Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE VARYANTI ÜLKEMİZDEKİ VAKALARIN YÜZDE 75'İNİ OLUŞTURDU'Bilim insanlarının, mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı ve pozitif testler üzerindeki araştırmalarda, mutasyon varyantlarına çok sık rastlandığı şeklinde bir mesajı olduğunu bildiren Koca, görülen mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin şu istatistikleri paylaştı: "Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır."'DÜNYADA ÖRNEĞİ BULUNMAYAN BİR COVID AŞISI OLACAKTIR'Bakan Koca, aşı tedariki ve üretimindeki gelişmelere ilişkin ise "Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız. 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz. Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır. Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Covid aşısı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Aşıyla toplum bağışıklığını sağlamanın hedef olduğunu bildiren Koca, "Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı