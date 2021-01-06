Son dakika: Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor."
06.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:26
Son dakika haberler... Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan